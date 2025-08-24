DOLAR
Gençlerbirliği 2-1 Yenildi: Eroğlu 'Topa Sahip Olma' Uyarısı

Hüseyin Eroğlu, Gaziantep FK'ye 2-1 yenildikleri maçta topa sahip olma yüzdesini artırmaları gerektiğini ve sakatlıkların ritmi bozduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:28
Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi savunma yaparak geçişlerden skor elde etmek istediklerini ve ilk yarıda fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.

"Belli bölümler böyle oldu. Topa sahip olma yüzdemizi artırmamız gerekiyor, bu kadar savunmada kalınca hata yapabiliyorsun. İlk yarı 1-1 bitti, 60. dakikaya kadar gol pozisyonlarına girdik. Bir tane atamadığımız gol var. Belli bir noktadan sonra rakibinde teknik adam değişikliği sonrası verdiği reaksiyon ve ön alan baskısı ile etkili oldular." diye konuştu.

Eroğlu, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksikliklerinin olduğunu anlatarak "Beklemediğimiz sakatlıklar yaşadık. Oyuncu değişiklikleri sonrası istediğimiz ritmi de yakalayamadık. Bir hafta sonra Fenerbahçe maçı ve sonrasında milli ara var. İnşallah dönüşte daha güçlü olacağız, bu süreçte kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz." değerlendirmelerinde bulundu.

