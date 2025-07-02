DOLAR
39,78 0,14%
EURO
46,93 0,35%
ALTIN
4.268,43 0,19%
BITCOIN
4.285.875,84 -1,74%

Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanla devam etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:29
Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla hız kazandırdı. Başkent kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı takım; Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sabah saatlerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başlamış olup, sonrasında dar alanda pas organizasyonları ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşusuyla tamamlayarak hazırlık sürecine katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başpehlivan İsmail Koç: Doğru Kura İle Finale Bir Adım Daha Yakın
2
Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da Altın Kemer İçin Hedefe Kilitlendi
4
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Melisa Zobar, 60 Madalyaya Yenilerini Eklemek İçin Çalışıyor
6
Gençler Türkiye Kürek Kupası'na Doğru Antrenmanlar Devam Ediyor
7
Başpehlivan Orhan Okulu, Altın Kemer İçin Hedefine Geri Döndü

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!