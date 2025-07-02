Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla hız kazandırdı. Başkent kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı takım; Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sabah saatlerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başlamış olup, sonrasında dar alanda pas organizasyonları ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşusuyla tamamlayarak hazırlık sürecine katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.