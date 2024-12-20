Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, gruplar halinde yapılan pas organizasyonunun ardından minyatür kalelerden kurulu alanda yapılan maçla devam etti.

Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde antrenman yaptı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde antrenman yaptı.