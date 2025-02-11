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Gençlerbirliği, Adem Eren Kabak'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:38
Gençlerbirliği, Adem Eren Kabak'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Gençlerbirliği'nden Önemli Takviye

Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, önemli bir transfer hamlesi yaparak Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Adem Eren Kabak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Adem Eren Kabak'ın Kariyeri

24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, futbol kariyerine Meram Kara Kartallar Spor Takımı altyapısında başladı. Genç futbolcu, kariyeri boyunca sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ve Adanaspor formalarını terletti.

Bu transferle birlikte Gençlerbirliği, orta sahadaki derinliğini artırmayı hedefliyor ve Adem Eren Kabak’ın performansını yakından takip edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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