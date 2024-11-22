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Gençlerbirliği, Ankara Derbisinde Zafer Arıyor: Kaybetmeyen Motivasyonla Yola Devam

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile yapacağı derbi maçında galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:19
Gençlerbirliği, Ankara Derbisinde Zafer Arıyor: Kaybetmeyen Motivasyonla Yola Devam

Trendyol 1. Lig'de son 6 haftada yalnızca 4 puan toplayan Gençlerbirliği, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile gerçekleştireceği derbi maçıyla yeni bir başlangıç hedefliyor.

Sezonun 13. haftasında, Ankara'nın iki köklü kulübü arasında oynanacak derbi, Eryaman Stadı'nda saat 19.00’da başlayacak. Gençlerbirliği teknik direktörü Recep Karatepe, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Karatepe: Hep Kazanmak İçin Çıkıyoruz

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakat oyuncuların iyileşmesiyle verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Karatepe, derbinin önemini vurgulayarak, “Bu karşılaşmada kazanmak bizim için çok daha değerli” ifadelerini kullandı.

Karatepe, derbilerin sadece rakiplik değil, aynı zamanda dostluk içerdiğini belirterek, “100 yıllık iki kulüpten bahsediyoruz. Türk futboluna büyük hizmetler etmiş kulüpler. Ankara’nın futbolseverleri için keyifli bir müsabaka çıkarmalıyız” dedi.

Destek Çağrısı

Taraftar desteğinin önemine de değinen Karatepe, “Gençlerbirliği taraftarlarının maça gelerek bize destek vermelerini istiyoruz. Onların varlığı, bizim için ekstra güç demek” şeklinde konuştu.

Yeni Takım Yapısı ve Hedefler

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini dile getiren Karatepe, “Yeni kurulan bir takımız. 15’e yakın transfer yaptık ve bunun sonucunda teamüllerimizi oturtmaya çalışıyoruz” dedi.

Gençlerbirliği'nin hedefinin Süper Lig olduğunu ifade eden Karatepe, “Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilirsek, sezon sonunda play-off’la taçlandırabiliriz. Ancak öncelikle istikrarlı bir Gençlerbirliği oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu

Trendyol 1. Lig'de 12 haftada elde ettikleri 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 15. sırada yer aldıklarını belirten Karatepe, takımın geleceği adına umutlu olduğunu ifade ederek, “Doğru karakterlerden kurmuş olduğum bir takım var. Bunu gelecekte meyve vermesi için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'de son 6 haftada 4 puan alan Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü...

Trendyol 1. Lig'de son 6 haftada 4 puan alan Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü yenerek "yeni başlangıç" yapmak istiyor. Gençlerbirliği teknik direktör Recep Karatepe, ligin 13. haftasında başkent derbisi öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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