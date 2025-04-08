Gençlerbirliği Antrenmanı Ödeme Krizi Nedeniyle Gecikti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, 10 Nisan Perşembe günü Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ancak, takımın bugünkü antrenmanı, ödeme krizi nedeniyle gecikmeli yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması planlanan antrenmana katılmadı. Kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, durumu çözmek için futbolcularla bir araya geldi. Bu toplantının ardından oyuncular ikna edilerek, antrenman saat 15.15'te gerçekleştirildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5’e 2 top kapma oyunu oynadıktan sonra yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi ve antrenmanı tamamladı.

Ayrıca, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.