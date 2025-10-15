Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın detayları
Kulübün açıklamasına göre çalışmalar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, topla ısınma ve koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı.
Daha sonra takım dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı uygulamalar yapıldı.
Başkent ekibi, şut ve gol organizasyonlarına odaklandı ve antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
