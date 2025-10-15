Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, 18 Ekim'de deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:10
Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Kulübün açıklamasına göre çalışmalar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, topla ısınma ve koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı.

Daha sonra takım dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı uygulamalar yapıldı.

Başkent ekibi, şut ve gol organizasyonlarına odaklandı ve antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
17 Yaş Altı Kadın Flöre: Türk Milli Takımı Slovakya'da Altın Madalya
3
Adana Nova Basketbol: Antrenörler Pembe Ceketle Meme Kanseri Farkındalığına Destek
4
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
5
Ederson İstanbul'da: Fenerbahçe Transferinde Yeni Gelişme
6
EuroBasket 2025: Letonya 78-62 ile Portekiz'i Yendi
7
Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor