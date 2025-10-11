Collina: Türkiye ile Yönettiğim 11 Maçta Yenilgi Yok

Collina: Türkiye benimle yönettiği 11 maçta hiç kaybetmedi

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina İstanbul'da konuştu

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Innovation Week'in son gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Collina, İstanbul'u sevdiğini belirterek, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler." ifadelerini kullandı ve "20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.

Üst düzey maçlarda alınan kararların önemine vurguda bulunan Collina, hakemlerin baskı altında hızlı ve doğru karar vermesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Üst düzey takımların maçlarında baskı altında oluyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım ancak karar verirken de zamanınız yok. Bir saniyede bir karar vermeniz gerekiyor, vereceğiniz karar hem kendiniz hem de oyuncular için çok önemli. Ülkeler için de çok önemli. Kararınıza göre bir takım kazanıyor ya da kaybediyor. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. En önemlisi zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Olup bitene hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeteneğinize güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın."

Collina, kariyeri boyunca karşılaştığı zorlu anıları da paylaştı. Fiziksel değişiklik yaşadığı döneme değinerek, "Mesela vücudum değişmeye karar verdi. 24 yaşındaydım, 10 gün boyunca vücudumdaki tüm tüyler ve saçlar döküldü. 1984 yılından bahsediyorum, herkes bana bakıyordu. Saçlarımı kazıttım, kaç ay boyunca beni kenarda tuttular. Saçlarımın uzamasını bekledim. Büyük bir maçta hakem atandım. Gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı. Herkes kararlarımı umursadı."

Teknolojinin hakemliğin ruhunu bozmayacağını belirten Collina, teknolojiye olumlu bakışını şu sözlerle ifade etti: "Teknoloji bir araç, kararlarınızı daha doğru verebilmeniz için çok önemli. İnsanız ve hata yaparız. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bir teknolojiyse bu harika. Teknoloji maçın ruhunu çalmaz. Hakemin işini yapmasına yardımcı olur."

Hakemliğe nasıl başladığını da anlatan Collina, başlangıcını şu şekilde özetledi: "17 yaşında Bologna'da futbol oynarken okuldaki en yakın arkadaşım 'hakemlik kursuna yazıldım' dedi. Ben de yazıldım. Sırf deneyim elde etmek için çok düşünmeden sadece farklı bir şeyler yapmak adına böyle bir karar verdim. Sonra birileri bana bu işi çok iyi yaptığımı söyledi ve zorlukları çok sevdiğim için hakem olmaya karar verdim. Yıllar sonra hala tutkum haline gelen işi yapıyorum."

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 12’nci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programına katılarak konuşma yaptı.