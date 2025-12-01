Çameli Belediyespor 2-0 ile Liderliğini Sürdürdü

Denizli 1. Amatör Lig D Grubu - 7. Hafta

Denizli 1. Amatör Lig D grubunda mücadele eden Çameli Belediyespor, Kale Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde, Beyağaç Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen Çameli Belediyesi Sevtap Akkan ile AK Parti Çameli İlçe Yöneticisi Sibel Akyol, her iki takım oyuncularını ziyaret ederek başarılar diledi.

Çameli Stadyumunda oynanan mücadelede Çameli Belediyespor, Kale Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Galibiyet sonrasında Çameli Belediyespor oyuncularını tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Mücadele dolu güzel bir maçın ardından Çameli Belediyespor sahadan galibiyetle ayrıldı. Tamamı Çamelili sporculardan oluşan takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz

