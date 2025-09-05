Gençlerbirliği Beştepe'de Hazırlıklarını Sürdürüyor — Etebo ve Onyekuru Bireysel Çalıştı

Gençlerbirliği Beştepe'de Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli maç arasını tesislerde değerlendiren takım, çift kale maçla çalışmayı tamamladı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde devam etti.

Kulübün açıklamasına göre antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dar alanda hedefli oyun oynayıp iki grup halinde pas organizasyonlarına yoğunlaştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Etebo ve Onyekuru, 1,5 saat süren çalışmanın ilk kısmında takımla birlikte yer aldı; daha sonra antrenmanın sonraki etabını bireysel idmanla tamamladılar.

Öte yandan, antrenman öncesi sahada kutlama yapıldı: 25 yaşına giren kaleci Ebrar Yiğit Aydın ve 42 yaşına basan antrenör Tolga Sayın için ekip arkadaşları tarafından tebrik töreni düzenlendi.

Lig başlangıcında istediği sonuçları alamayan başkent ekibi, ilk 4 maçında puan alamayan Gençlerbirliği, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak 5. hafta maçı için Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.