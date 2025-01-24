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Gençlerbirliği Boluspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takımda bazı eksiklikler bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:37
Gençlerbirliği Boluspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Boluspor'a Hazırlığını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, bu önemli maç öncesi hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı.

Takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu eşliğinde gerçekleştirdiği son antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Antrenmanın ilk kısmında hız ve çabukluğa yönelik çalışmalar yapan oyuncular, ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçiş yaptı. İdmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü ve son olarak duran top organizasyonlarıyla sesi tamamladı.

Kocaelispor maçında yaşadığı darbe nedeniyle burnundan ameliyat edilen Alperen Babacan, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, son bölümde bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği'nde, sarı kart cezalısı Michal Nalepa ile tedavi sürecinde olan Yasin Güreler, Alperen Babacan ve Abdullah Şahindere, Boluspor maçı kadrosunda yer almayacak. Başkent ekibi, bu eksikliklere rağmen galibiyet hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı.

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