Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Taktik Çalıştı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ve çift kale çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Maç 15 Eylül Pazartesi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:37
Hazırlıklar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamlandı

Kulübün açıklamasına göre Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde ekip, dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışmaların ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşılaşması, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

