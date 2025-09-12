Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Taktik Çalıştı
Hazırlıklar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamlandı
Kulübün açıklamasına göre Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.
Antrenmanın ilk bölümünde ekip, dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışmaların ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşılaşması, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.