Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Eryaman'da kritik randevu

Trendyol Süper Lig 4. hafta

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın başkentte Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda 19.00'da başlayacak.

Maçı yönetecek hakem Çağdaş Altay olarak açıklandı.

Sezona kötü başlayan başkent ekibi oynadığı 3 maçı da kaybetti. Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Moussa Kyabou ile bireysel antrenmanda ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe ile son maçını 14 Mart 2021'de deplasmanda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.