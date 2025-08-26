Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig 4. hafta biletleri Başkent ekibinin duyurusu ile satışta.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre maç 31 Ağustos Pazar, saat 19.00 tarihinde Eryaman Stadı’nda oynanacak.
Bilet fiyatları:
Kale arkası: 3 bin lira
Maraton: 4 bin lira
Kapalı: 5 bin lira
VIP: 10 bin lira
Misafir: 3 bin 750 lira