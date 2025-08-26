DOLAR
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. Maç 31 Ağustos Pazar 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:38
Trendyol Süper Lig 4. hafta biletleri Başkent ekibinin duyurusu ile satışta.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre maç 31 Ağustos Pazar, saat 19.00 tarihinde Eryaman Stadı’nda oynanacak.

Bilet fiyatları:

Kale arkası: 3 bin lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 3 bin 750 lira

