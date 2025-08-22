DOLAR
Gençlerbirliği Gaziantep FK Deplasmanına Hazır - Trendyol Süper Lig 3. Hafta

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı; kadroda eksikler var.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:34
Hazırlıklar Beştepe'de tamamlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular ilk etapta ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yaptıktan sonra 5’e 2 top kapma organizasyonuna geçti.

Çalışma, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi. Hazırlık süreci takımın maç taktiği ve set parçalarına odaklanmasıyla dikkat çekti.

Öte yandan başkent ekibinde tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou'nun kadroda yer almayacağı bildirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

