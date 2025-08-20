Gençlerbirliği, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman raporu

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde isabetli pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Oyuncular daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda gruplar halinde hedefe yönelik oyunlar oynayarak dayanıklılık ve pas başarısını artırmaya odaklandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik uygulamalar ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı. Antrenman, takımın maç planı ve hücumdaki etkinliğini geliştirmeye yönelik olarak planlandı.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği karşılaşması, 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.