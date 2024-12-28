Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Gençlerbirliği'nde Yeni Dönem: Hüseyin Eroğlu ile Anlaşma Sağlandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle resmiyet kazandı.

İmza töreninde, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun yanı sıra, kulüp yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Sungur, törendeki konuşmasında Eroğlu'na güvenerek, "Hocamız, Gençlerbirliği'nin kalitesini bilen başarılı bir teknik adam. Kulüp olarak Süper Lig'i hedefliyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştirmek de hocamız ve bize kısmet olur. Hüseyin hocam, takımı incelemiş ve iyi analiz etmiş. Diğer yandan çok değerli yardımcıları var. Hocamızın kalitesi ortada, yardımcıları da çok kaliteli olunca daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bu kalitenin sahaya ve sonuçlara yansıyacağına olan inancım tam." dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise duyduğu güvenle, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çünkü Gençlerbirliği için Süper Lig asla bir hedef olamaz. Süper Lig, Gençlerbirliği için bir zorunluluktur. Ülkemizin başkenti Ankara, futbolun da başkenti olmalıdır ve olacaktır. Mazeretimiz yok, çalışacağız ve başaracağız," ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu (sağda), ile 1,5 yıllığına anlaştı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur (solda) da hazır bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu (sağda), ile 1,5 yıllığına anlaştı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur (solda) da hazır bulundu.