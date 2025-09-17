Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Beştepe'de sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:08
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynayacağı ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın içeriği

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

