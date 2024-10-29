Gençlerbirliği, İstanbulspor Maçına Hazırlandı

Gençlerbirliği, İstanbulspor ile Maç Öncesi Hazırlıklara Girdi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanan Gençlerbirliği, karşılaşma için idman çalışmalarına başladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, antrenman öncesinde Türk bayrağı üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir posteri açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıkları belirtildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, tesis içindeki binalara da Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Karatepe'nin gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk olarak koordinasyon, dayanıklılık ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın final bölümünde ise yarı sahada çift kale maçı yapıldı.

Gençlerbirliği ve Uğur Okulları İstanbulspor arasındaki karşılaşma, 4 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı.