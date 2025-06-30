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Gençlerbirliği, Kaleci Gökhan Akkan ile Anlaştı

Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki kaleci, takımın ilk transferi oldu.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 19:41
Gençlerbirliği, Kaleci Gökhan Akkan ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Kaleci Gökhan Akkan'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gökhan'ın Kariyeri

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Gökhan Akkan, profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor’da adım attı. Kariyerini MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi önemli takımlarda sürdüren Gökhan, son olarak Bodrum FK'de oynadı.

Uluslararası Deneyim

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın formasını bir kez giyme onuruna sahip olan Gökhan, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi olarak dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

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