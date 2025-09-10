Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi kadrosunu Macar kanatla güçlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Csoboth'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, oyuncu son olarak İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında forma giyiyordu ve Csoboth ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Macaristan'ın Pecsi MFC altyapısında başlayan Csoboth, sırasıyla Benfica B, Fehervar, Szeged, Ujpest FC ve FC St. Gallen 1879 takımlarında görev yaptı.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nin de yer aldığı tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen Macar futbolcu, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kevin Csoboth, kariyerinde Macaristan Milli Takımı formasını da 19 maçta giydi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, bu transferle kanat hattına takviye yapmış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Csoboth'u kiralık olarak kadrosuna kattı.