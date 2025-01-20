Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Devirerek Sürpriz Yaptı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Gençlerbirliği, konuk ettiği lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Liderlik Mücadelesine Etki Etti

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor'un üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Takım, 41 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam etse de, bu mağlubiyet önemli bir darbe aldı. Öte yandan, Gençlerbirliği puanını 30'a yükselterek ligdeki konumunu güçlendirdi.