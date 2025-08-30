Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
Tecrübeli Senegalli forvet başkent ekibinde
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
M'Baye Niang, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giymişti. Kariyerinde ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında forma giydi.
Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol bulunan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı (solda) transfer etti.