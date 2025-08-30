DOLAR
Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:58
Tecrübeli Senegalli forvet başkent ekibinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

M'Baye Niang, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giymişti. Kariyerinde ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında forma giydi.

Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol bulunan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

