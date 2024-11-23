Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü Duran Topla Yendi

Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü Duran Toplarla Geçti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği yardımcı antrenörü Dünyacan Çiçekverdi, galibiyetin detaylarını paylaştı.

Çiçekverdi, hafta boyunca özellikle duran toplarda gol atma konusunda inançlı olduklarını vurgulayarak, "Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk" dedi.

Taktik Değişiklikleri ve Başarı

Maçın son 15 dakikasında taktiksel olarak formasyon değişikliğine gittiklerini belirten Çiçekverdi, "Orada da çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim taktiksel çalışmalarımızın hepsinin gereğini yerine getirdiler" diye konuştu. Gençlerbirliği'nin rakibi Ankaragücü'nü de mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Ankaragücü'nün Fırsat Kaçırması

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçta değerlendiremedikleri sayısız gol fırsatına dikkat çekti. Koçak, "Bir golle geriye düştük sonra da mağlup olduk. O kadar fazla fırsatı değerlendiremeyen bir takım... Sonuçta da futbol cezasız kalmaz. Böyle sıfır puanla masadan kalkar" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.