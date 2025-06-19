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Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı

Gençlerbirliği Kulübü, Osman Sungur başkanlığında yeni yönetim kurulunu oluşturdu ve görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 23:39
Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı

Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı

Gençlerbirliği Kulübü, yeni başkan Osman Sungur'un liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı. Başkent ekibi, kulübün geleceği için önemli adımlar attı.

Görev Dağılımı

Yapılan açıklamaya göre, Osman Sungur başkanlığındaki yönetimde şu isimler öne çıktı:

  • Erhan Kızılmeşe - Başkanvekili
  • Taner Ünlü - Genel Sekreter
  • Adem Becerikli - Sayman
  • Serkan Yıldız - Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan
  • Hakan Kaynar - Basın Sözcüsü

Bu yeni yapılanmanın, Gençlerbirliği'nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Gençlerbirliği Kulübünde yenilen başkanlığa seçilen Osman Sungur yönetiminde ilk toplantısını...

Gençlerbirliği Kulübünde yenilen başkanlığa seçilen Osman Sungur yönetiminde ilk toplantısını yapan yönetim kurunda görev dağılımı yapıldı. Osman Sungur başkanlığındaki yönetimde Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan, Hakan Kaynar da basın sözcüsü olarak görevlendirildi.

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