Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer (85), Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca Gençlerbirliği forması giyen ve 1972-1974 yılları arasında başkent ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Soyuer, forvet olarak sergilediği hız sayesinde "Rüzgarın oğlu" lakabıyla anılıyordu.

Törende Duygusal Anlar Yaşandı

Soyuer için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Osman Sungur, yönetim kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri, altyapı antrenörleri, futbolcular, kulüp personeli, taraftarlar ile Soyuer'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Sungur, "Zeynel ağabeyimizin kaybını derin bir üzüntü ile paylaşıyoruz. Kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Kendisi, bu tesislerin inşa edilmesinde büyük emekler vermiştir. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın," ifadelerini kullandı.

Cenaze Namazı ve Defin

Törenden sonra Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Zeynel Soyuer'in naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.