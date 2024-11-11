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Gençlerbirliği'nin Eski Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti

Gençlerbirliği'nin eski forveti Zeynel Soyuer, 85 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:48
Gençlerbirliği'nin Eski Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti

Gençlerbirliği'nin 1959-1971 yılları arasında formasını giyen efsanevi futbolcusu Zeynel Soyuer, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı-siyahlı kulüp, duyuruda bulunarak, "1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, 1972-1974 yılları arasında kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, forvet olarak oynadığı maçlardaki hızından dolayı 'Rüzgarın oğlu' lakabını alan Gençlerbirliği'mizin değerlerinden Zeynel Soyuer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Zeynel Soyuer'in cenaze töreni, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazıyla birlikte Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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