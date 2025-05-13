Gençlerbirliği'nin Süper Lig Hedefi: İlk 10

Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönen Gençlerbirliği, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile sezon hedefini belirledi. Eroğlu, gelecekteki hedeflerinin ilk 10 sıralarında yer almak olduğunu vurguladı.

Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz İlk 10'

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Süper Lig sözü" vererek göreve başladığını hatırlattı. Eroğlu, "O dönemde hedefimizin uzak görünmesi normaldi; fakat kendimize ve ekibimize olan inancımız, başarıya ulaştıran anahtarımız oldu. Bu inancı oyuncularımıza da aktardık ve başardık" şeklinde konuştu.

Doğru Transferlerle Yola Devam

Eroğlu, ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların faydasını da dile getirerek, "Transfer çalışmaları sonucunda kadromuz önemli isimlerle güçlendi. Popa 8 golle katkı sağladı, Leo Gaucho da katkı sıralamasında ilk üçte yer aldı. Bu oyuncuların takıma olan hızlı adaptasyonu değerliydi. Doğru kararlar aldık ve bütçemizi etkin kullandık" dedi.

Hedef "Ligde Kalalım" Değil

Eroğlu, kendisine ve ekibine güvendiğini vurgulayarak, Süper Lig'de başarılı olmak için çaba göstereceklerini belirtti. İlk sezonun zorluklarına dikkat çeken Eroğlu, "Doğru transfer yapmak çok önemli. Kulüplerin ekonomisi bu anlamda büyük önem taşımakta. İlk sezon her takım için zordur; ancak benim 'ligde kalalım yeter' düşüncesinde olmadığımı belirtmek isterim. Hedefimiz, ilk 10 içerisinde yer almak" dedi.

Taraftar Desteğiyle Güçleniyoruz

Hüseyin Eroğlu, taraftarın takım üzerindeki etkisini de gözler önüne sererek, Sakaryaspor maçında tribünlerde 17 bin taraftarın yer aldığını bildirdi. "Tribünlerimiz sezon boyunca ceza almadan maçları tamamladı. Ailelerin, çocukların maçlara gelmesiyle birlikte Gençlerbirliği tribünlerinde örnek bir atmosfer oluştu," diyen Eroğlu, takım başarısının taraftar ilgisini doğrudan artırdığını ifade etti.

Ali Ekber Düzgün: "Kulübün Genetiğinde Üretmek Var"

Sportif direktör Ali Ekber Düzgün, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, yıllara yayılmış bir izleme ağına sahip olduklarını aktardı. Güvendiği oyunculardan gelen referanslarla hareket ettiklerini belirten Düzgün, kulübün altyapı geleneğine de vurgu yaptı. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuların altyapıdan yetiştiğini hatırlatarak, "Kulübümüz genç oyuncu yetiştirir ve gönderir. Bunu yeniden canlandırmak bizim elimizde" dedi.

Baran Yıldız'ın A takıma çıkmadan doğrudan Newcastle United ile sözleşme imzalaması konusunu da değerlendiren Düzgün, kulübün Süper Lig'e dönmesiyle birlikte cazibelerinin arttığını belirtti ve aileler ile bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu (sağda) ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün (solda), Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu (sağda) ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün (solda), Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.