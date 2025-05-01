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Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile oynayacağı maç için çalışmalara devam ederken, taraftarlar oyunculara tatlı ikramında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:36
Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanlarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Takım, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra, dar alanda pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, şut ve gol organizasyonları ile antrenmanı ilerletti. Antrenmanın finalinde ise yarı sahada çift kale maç yapılarak tamamlandı.

Taraftar Desteği

Antrenman sonunda, bir grup taraftar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekibe tatlı ikramında bulundu. Taraftarlar, 4 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma için başarı dileklerinde bulundu.

Ligdeki Durum

Gençlerbirliği, ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 62 puanla 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen başkent ekibi, 2. sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün sadece 1 puan gerisinde bulunmaktadır.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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