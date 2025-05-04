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Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u Yendi; Hüseyin Eroğlu Süper Lig Hedefini Vurguladı

Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig hedefini güçlendirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, başarıya inanıyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:40
Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u Yendi; Hüseyin Eroğlu Süper Lig Hedefini Vurguladı

Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 1-0 Yenerek Hedefe Yaklaştı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor karşısında 1-0 galip gelerek 2. sıraya yükseldi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, başkent ekibinin Süper Lig'de kalıcı bir takım olmasının gerekliliğini vurguladı.

Eroğlu: 'Gençlerbirliği'nin Yeri Burada Değil'

Eroğlu, göreve başladığında takımın küme düşme hattında olduğuna dikkat çekerek, "Geldiğimde, 'Gençlerbirliği'nin yeri burası değil, sezon sonunda Süper Lig'de olacaktır' dedim. Bugün başarmaya çok az kaldı. 'Başardık' diyebiliriz ama son bir maçımız var," ifadelerini kullandı.

Maç sonrası taraftarlara teşekkür eden Eroğlu, "Bugün çok büyük destek oldular. Taraftarlara galibiyeti ve Süper Lig'i armağan etmek istiyorum. Gençlerbirliği için Süper Lig bir zorunluluktur," dedi. Takımın son bir maçını kazanması halinde Süper Lig'e yükselebileceğinin altını çizen Eroğlu, taraftarların desteğinin arttığını ve bu durumun takımın motivasyonunu yükselttiğini belirtti.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un Açıklamaları

Sakaryaspor teknik direktörü Irfan Buz, karşılaşma öncesinde bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. "Erzurumspor FK maçından sonra burada kazanmak istedik. Gençlerbirliği'nin geçiş oyununu iyi yaptığını biliyorduk," diyen Buz, takımın elinden geleni yaptığını ancak duran top sonucunda gol yediklerini belirtti. Buz, iç sahada oynayacakları maçı kazanarak sezonu tamamlamak istediklerinin de altını çizdi.

Gençlerbirliği Taraftarı ve Mattia Ahmet Minguzzi'ye Anma

Öte yandan, Gençlerbirliği, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Minik taraftarlar, Sakaryaspor maçı öncesinde seremonide Mattia'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor Eryaman Stadında karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor Eryaman Stadında karşılaştı. Gençlerbirliği, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Başkent ekibinin minik taraftarları, Sakaryaspor maçında seremoniye üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor Eryaman Stadında karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor Eryaman Stadında karşılaştı. Gençlerbirliği, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Başkent ekibinin minik taraftarları, Sakaryaspor maçında seremoniye üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

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