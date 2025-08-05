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Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, keyifli bir hazırlık süreci geçiriyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 22:54
Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Samsunspor ile Deplasmanda Oynayacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antreman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyona dayalı eğlenceli oyunlarla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, takım oyununu güçlendiren isabetli pas organizasyonları ve tam sahada taktik çalışmaları ile devam etti.

Antreman, saha ortasında oynanan çift kale maçla sona erdi. Gençlerbirliği, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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