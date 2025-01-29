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Gençlerbirliği, Süper Lig Hedefi İçin Zirve Tırmanışını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, play-off hattında başarılı bir çıkış yakalarken, Süper Lig hedefini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:54
Gençlerbirliği, Süper Lig Hedefi İçin Zirve Tırmanışını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig Hedefi İçin Zirve Tırmanışını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçta topladığı 10 puanla play-off hattına giren Gençlerbirliği, Süper Lig hedefini güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Amacımız her gün gelişerek yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek," dedi.

Hüseyin Eroğlu'ndan Açıklamalar

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Eroğlu, ligdeki puan farklarının oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. "Şu an 17. ve 18. sıradaki takımların bile play-off iddiası var. Geldiğimizde 13. sıradaydık, ancak iyi sonuçlar elde ettik. Play-off hattının içindeyiz," diyerek takımın gelişimine vurgu yaptı.

Eroğlu, yapılan çalışmalar ve oyuncularının performansıyla ilgili olarak, "Savunma anlamında gelişimimiz çok daha hızlı oldu. Bu da hem oyuna hem de skora yansıdı. Amacımız hücumu da geliştirmek," ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları ve Gençlerbirliği Altyapısı

Takımın hücum gücünü artırmak için transfer çalışmaları yürütüldüğünü belirten Eroğlu, "Hücum hattına en az 2 oyuncu almayı planlıyoruz," dedi. Bu gelişmelerin yanı sıra, altyapının değerine de dikkat çeken Eroğlu, genç oyuncuları antrenmanlara dahil ettiklerini ve ihtiyaç duyulduğunda sahada kullanacaklarını bildirdi.

Metehan Mimaroğlu'ndan Hedef Vurgusu

Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, son dönemdeki performanslarıyla ilgili olarak, "Bir oyun planımız var. Gol yemeden maçları tamamlamak büyük bir artı. Bu ligde iyi savunma yapmadan skoru bulmak güç." diyerek takımın çıkışını vurguladı.

Mimaroğlu, sahalarında oynayacakları iki maçın önemine değinerek, "Ankara'da oynadığımız maçlarda büyük favoriyiz. İçeride daha güçlü bir takımız," dedi. Ayrıca, takım içindeki motivasyona ve sıradaki hedeflere de dikkat çekti, "Takım içinde şampiyonluk konuşuluyor. Biz her zaman ilk 2'nin en ciddi adayıyız." açıklamalarında bulundu.

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