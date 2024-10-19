Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Değerlendirmeler

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler Maç Analizi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eryaman Stadı'nda gerçekleşen Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri de değerlendirmelerde bulundu.

Recep Karatepe: "Topa Sahip Olma Oranıyla Üstünlük Sağladık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, maçta %62'lik topa sahip olma oranıyla rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağladıklarını ancak sonucu skora yansıtamadıklarını belirtti. Karatepe, oyuncularının maçtaki mücadelesini takdir etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun başından beri topa sahip olarak yaptığımız maçlardan birini oynadık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz ama bunları da sağladığımız zaman puan tablosunda farklı bir noktaya geleceğiz. Gidişatımız ve oyundaki devamlılığımız iyi."

Karatepe, ayrıca rakip takımın son dört haftada %60 oranıyla oynadığını fakat bu maçta onlara üstünlük sağladıklarını vurguladı.

Ersun Yanal: "Yeni Takım Olmanın Zorluklarını Yaşıyoruz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ligin sürprizlerle dolu olduğunu ve her maçta puan kayıplarının yaşandığını ifade etti. Yanal, yeni kurulan bir takım olarak maçlarda istediği oyunu tutturmanın zorluğuna dikkat çekti:

"Bu ligde oyunu tutturmak ve yeni kurulmuş bir takım olarak arka arkaya tekrarlayabilmek birinci hedefimiz ama bunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz ama oyuncuların tümünü doğru yönetmek ve enerjilerini tekrarlar hale getirmek zaman alıyor."

Yanal ayrıca, kaybetmediklerini vurgulayarak, ligin dinamiklerine ve kaliteye dair kritik yorumlar yaptı:

"Gençlerbirliği en az gol yiyen ve gol atamayan takımlardan biriydi. Böyle bir ligde her an her şeyin olabileceği bir gerçek. Türkiye'deki tüm ligler için söylüyorum; oyun kalitesini öncelikli hale getiren bir kültür, anlayış futbolumuzdan uzaklaşıyor."

Bu karşılaşma, sezon için önemli bir gösterge olurken, her iki takım da gelecek maçlarına umutla bakıyor.