Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eryaman Stadı'nda gerçekleşen Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri de değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, maçta %62'lik topa sahip olma oranıyla rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağladıklarını ancak sonucu skora yansıtamadıklarını belirtti. Karatepe, oyuncularının maçtaki mücadelesini takdir etti ve şu ifadeleri kullandı:

Karatepe, ayrıca rakip takımın son dört haftada %60 oranıyla oynadığını fakat bu maçta onlara üstünlük sağladıklarını vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ligin sürprizlerle dolu olduğunu ve her maçta puan kayıplarının yaşandığını ifade etti. Yanal, yeni kurulan bir takım olarak maçlarda istediği oyunu tutturmanın zorluğuna dikkat çekti:

Yanal ayrıca, kaybetmediklerini vurgulayarak, ligin dinamiklerine ve kaliteye dair kritik yorumlar yaptı:

"Gençlerbirliği en az gol yiyen ve gol atamayan takımlardan biriydi. Böyle bir ligde her an her şeyin olabileceği bir gerçek. Türkiye'deki tüm ligler için söylüyorum; oyun kalitesini öncelikli hale getiren bir kültür, anlayış futbolumuzdan uzaklaşıyor."