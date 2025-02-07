Gençlerbirliği ve Esenler Erokspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Gençlerbirliği ve Esenler Erokspor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile Eryaman Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının 1-0'dan sonra gösterdiği dirençten dolayı oyuncularını kutladı. Eroğlu, "Bizim için önemli olan takımın maçı istemesi ve 1-0'dan dönebilmesiydi. Bugün kazanamasak da bu, gelecek süreçte olumlu yansıyacaktır." dedi.

Eroğlu, karşılaşmanın ilk yarısındaki performanslarına değinerek, "İlk yarı oyuna giremedik. Rakibimizin ön alan baskısı bizi zor durumda bıraktı ve bir taç atışından gol yedik. Ancak ikinci yarıda yaptığımız formasyon değişikliğiyle oyun kontrolünü aldık. Gol pozisyonlarına girmeyi başardık fakat son vuruşları gerçekleştiremedik." şeklinde konuştu.

Elde ettikleri 13 puanın değerine vurgu yapan Eroğlu, "Elbette kazanmak bizi çok daha iyi hissettirirdi. Ama 2 puan kaybettik. Taraftarlarımıza galibiyet armağan edemedik. Şimdi, çarşamba günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor Cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede, ilk ve ikinci yarıdaki performanslarının farklı olduğunu kaydetti. Korkmaz, "İlk yarıda daha iyi oynadık ve golü de bulduk. Çok organize ve kompakt bir takım olan Gençlerbirliği'ne fazla hücum fırsatı vermedik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik, gol yedik ve 10 kişi kaldık. Buna rağmen maçı 1-1 bitirmeyi başardık." dedi.

Korkmaz, son dört haftadır başarılı bir performans sergileyen Gençlerbirliği'ne karşı aldıkları bir puanın kıymetini vurgulayarak, "Geçen haftaya göre bu hafta daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gelecek haftalarda daha da iyi olmak için çalışmalara devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.