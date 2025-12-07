Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük maçı sonrası istifa kabul edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifasını açıklayan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından Volkan Demirel'in istifa kararının kabul edildiği bildirildi. Kısa süre içinde oyuncuların sevgisini ve takdirini kazanan teknik ekibe teşekkür edildi.

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN GENÇLERBİRLİĞİ, BUGÜN OYNADIĞI FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI İSTİFASINI AÇIKLAYAN TEKNİK DİREKTÖR VOLKAN DEMİREL İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.