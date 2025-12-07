Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı sonrası istifa eden Teknik Direktör Volkan Demirel’in istifasını kabul ederek yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 19:34
Fatih Karagümrük maçı sonrası istifa kabul edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifasını açıklayan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından Volkan Demirel'in istifa kararının kabul edildiği bildirildi. Kısa süre içinde oyuncuların sevgisini ve takdirini kazanan teknik ekibe teşekkür edildi.

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

