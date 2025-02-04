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Gençlik Kamplarında Pratik Yaşam Becerileri Eğitimi

Gençlik kamplarında gençlere pratik beceriler öğretiliyor, eğitimler 2025’te tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:05
Gençlik Kamplarında Pratik Yaşam Becerileri Eğitimi

Gençlik Kamplarında Temel Yaşam Becerileri Eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik kamplarında, gençler temel yaşam becerileri eğitimi alıyor. Bu eğitimler, gençlerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri pek çok durumda daha bilinçli ve donanımlı hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Çeşitli Yetenek Atölyeleri

Kamplarda gerçekleştirilen atölyeler, sağlık, teknik, temel yaşam ve yeşil beceriler gibi çeşitli alanlarda gençlere yönelik eğitimler sunuyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu eğitimleri ilk olarak Antalya, İstanbul, Kastamonu, Mersin ve Manisa gibi şehirlerde başlattı. 2025 yılı itibarıyla ise bu programların Türkiye genelinde daha fazla gençliğe ulaşması amaçlanıyor.

Öz Güven ve Yetkinlik Kazanımı

Gençlerin yalnızca akademik başarı ile değil, hayata dair temel becerilerle de donatılması gerektiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik kamplarımızda sunduğumuz eğitimler sayesinde gençler, günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrenirken aynı zamanda öz güven kazanıyorlar. İlk yardımdan teknik becerilere, yemek yapmaktan doğayı tanımaya kadar birçok alanda yetkinlik kazanan gençlerimiz, hayatın içinde daha aktif bireyler olarak yetişiyor,” ifadelerinde bulundu.

Bakan Bak, bu eğitimlerin Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlik kamplarına yayılmasıyla birlikte daha fazla gencin bu fırsattan yararlanmasını sağlayarak, gençlerin her alanda güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olması amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

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