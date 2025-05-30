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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da Projeleri Duyurdu

Bakan Osman Aşkın Bak, Sakarya'da yaptığı ziyaretlerde kano ve su parkı projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 00:43
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da Projeleri Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaretle dikkat çekti. Valilik tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, kente gelen Bakan Bak'ın, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Bakan Bak, ziyareti sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve kentteki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerine devam eden Bakan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile bir araya geldi.

Yeni Projeler Sakarya İçin Müjde Niteliğinde

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Bakan Bak'ın Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projelerinin müjdesini verdiği ifade edildi. Belediye Başkanı Alemdar, bu projelerin Sakarya'nın "spor geleceğine" önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

Alemdar, "Sayın Bakanımızın müjdesini verdiği Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projemiz Sakarya'mıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Su sporlarına ev sahipliği yapacak olan bu projeler, Sakarya'nın turizm potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şehrin spor tarihinde önemli bir yer edinecek. Alemdar, "Bu yeni tesisle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz. Sakarya'da gençlerimizin keşfedilmesi ve yarınlara daha sağlıklı bireyler olarak hazırlanmaları bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerini ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bak (ortada)...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bak (ortada), Vali Rahmi Doğan (sağ 2) ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan (sağ 3) belediyenin çalışmaları ve projelerine dair bilgi edindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bak (ortada)...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bak (ortada), Vali Rahmi Doğan (sağ 2) ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan (sağ 3) belediyenin çalışmaları ve projelerine dair bilgi edindi.

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