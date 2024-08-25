Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Christoph Daum'a Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybeden ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum için bir taziye mesajı yayımladı.

Daum'un Futbola Katkıları Unutulmaz

Bakan Bak, taziye mesajında, "Futbolumuza önemli katkılarda bulunan, her müsabaka öncesi İstiklal Marşı'mızı söyleyerek bizlerden biri olduğunu gösteren Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Daum ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." dedi.

Daum'un, Türkiye'deki kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi önemli kulüplerde çalıştığı biliniyordu. Futbol dünyasında bıraktığı etki her zaman hatırlanacak.