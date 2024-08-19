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Gençlik ve Spor Bakanı, Para Okçuluk Takımı'nı Ziyaret Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıklarını sürdüren milli okçularla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:40
Gençlik ve Spor Bakanı, Para Okçuluk Takımı'nı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Para Okçuluk Milli Takımı kampını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, kamp süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Fransa'daki Oyunlara Hazırlık Süreci

28 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek olan oyunlar öncesinde, Bakanlık tarafından İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, sürecin önemine değindi.

Bakan Bak'tan Destek Mesajı

Paris 2024'te sporcuların yanında olacaklarını ifade eden Bak, "Olimpiyatlarda atmosfer önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız spora büyük destek veriyor ve biz de bakanlık olarak bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Okçuluk Federasyonu olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. İnşallah milletimizi sevindireceğiz. Gördüğüm kadarıyla ekip ruhu oldukça güçlü. Her şey ülkemizin ve halkımızın mutluluğu için. Başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun." dedi.

Antrenman İzleme

Ziyaret sonrası, Bakan Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile birlikte sporcuların antrenmanını izleyerek desteklerini yineledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren milli okçuları ziyaret etti.

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