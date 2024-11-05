Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi İncelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılı bütçesine yönelik bilgileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda paylaştı. Bakan Bak, uluslararası müsabalarda elde edilen başarıları vurgulayarak, '2024 yılı itibarıyla sporcularımız 6 bin 775 madalya kazanmışlardır.' dedi.

Önemli Spor Başarıları

Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında Türkiye'nin 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandığını belirtti.

Ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları çerçevesinde Türk sporcuların 28 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettiğini ifade etti. Bu süreçte 94 milli sporcu, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile Türkiye'nin Paralimpik tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Spor ve Altyapı Yatırımları

Bakan Bak, 2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısının 2024 ekim ayı itibarıyla 16 milyon 678 bin 264'e yükseldiğini, bu durumun spor yatırımlarının etkisi olduğunu vurguladı. Türkiye, spor tesisleri ve altyapı konusunda önemli bir gelişim kaydetmiştir.

Gençlik Projeleri ve Destekler

Gençlik alanında 2024-2025 döneminde yapılacak projelere 129 milyon lira bütçe ayrıldığını belirten Bakan Bak, aynı zamanda depremden etkilenen bölgelere 70 milyon liralık destek vereceklerini kaydetti.

Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını spor tesislerine yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Yeşilay ile işbirliği yaparak bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenlediklerini ifade etti.

Yeni Spor Tesisleri ve Projeler

Ankara'da inşa edilen yeni stadyumun 2025 yılının ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Bu stadyum, yalnızca maç günlerinde değil yıl boyunca aktif olarak kullanılacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi de Türk sporuna kazandırılan önemli bir proje olmuştur.

Bakan Bak, son 22 yılda Türkiye'yi spor tesisleriyle donatarak bir spor devrimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.