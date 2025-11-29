Gençyurduspor'un Tavşanlı'daki 100’üncü Yıl Coşkusu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Gençyurduspor Kulübü’nün kuruluşunun 100’üncü yılı, ilçe merkezinde düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutlandı. Kutlama programı, ilçede yoğun ilgi gördü ve katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

Kutlama Programı

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen 100’üncü yıl kutlama programına Tavşanlı halkı büyük ilgi gösterdi. Gece sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri eserlerle katılımcıları coşturdu. Sanatçı ikili, program sonunda Gençyurduspor yönetimini tebrik ederek kulübün asırlık başarısını vurguladılar.

Sanatçılarla Şehir Turu ve Halkın İlgisi

Etkinlik öncesinde Tavşanlı Konak’ta konaklayan ünlü isimler, ertesi gün ilçede bir şehir turu gerçekleştirdi. Gün boyunca esnaf ziyaretlerinde bulunan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılandı; vatandaşlar, sanatçılarla fotoğraf çekmek için yoğun ilgi gösterdi.

Gençyurduspor'un 100’üncü yıl kutlaması, hem kulüp camiası hem de Tavşanlı halkı için unutulmaz anlar bıraktı.

FAİK ÖZTÜRK KULÜPTE MAÇ İZLEDİ