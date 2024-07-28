George Russell, Belçika Grand Prix'sini Kazandı

George Russell'ın Grand Prix Zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı olan Belçika Grand Prix'sinde, Mercedes takımının yetenekli pilotu George Russell, harika bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Yarış Detayları

Belçika'nın Liege eyaletindeki Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleşen 44 turluk yarışta, Russell, takım arkadaşı ve aynı zamanda vatandaşı Lewis Hamilton'un sadece 0.526 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu. Yarışın üçüncülüğünü ise McLaren'in Oscar Piastri adlı Avustralya'lı pilotu elde etti.

Sezon Performansı

Bu zaferle Russell, Avusturya Grand Prix'sinden sonra bu sezon ikinci kez birincilik elde etti. Formula 1 takviminde bir sonraki durak ise Hollanda Grand Prix'si olacak ve bu yarış 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında ilk beş sıralaması şu şekilde: