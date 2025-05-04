Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Tarihi Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında, Geosis Boluspor tarih yazdı. Kocaeli'de oynanan karşılaşmada, Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında göz alıcı bir performans sergileyerek 10-1 gibi etkileyici bir skorla galip geldi.

Bu olağanüstü galibiyet, Geosis Boluspor'un ligin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu ve futbol severleri hayrete düşürdü. Takımın maçtaki üstün performansı, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sonuç olarak, Geosis Boluspor'un aldığı bu sonuç, 1. Lig'de nasıl bir ivme kazanabileceğini de gösterdi. Önümüzdeki maçlar için umut veren bir performansa imza atan Geosis Boluspor, gözünü ligdeki diğer mücadelelere çevirdi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda karşılaştı.