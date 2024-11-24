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Giovanni van Bronckhorst: 'Şampiyonluk zor ama asla pes etmem'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonrası şampiyonluk mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:52
Giovanni van Bronckhorst: 'Şampiyonluk zor ama asla pes etmem'

Beşiktaş Teknik Direktörü'nden Şampiyonluk Mesajı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye 4-2 yenik düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk şanslarının azalsa da asla pes etmeyeceğini vurguladı.

Yanlışlıkları Kabullenmek

Hollandalı teknik adam, "13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın Değerlendirmesi

Karşılaşmayı değerlendiren van Bronckhorst, "Maça iyi başladık. İlk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. Fırsatlar bulduk ama geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Rakibimiz alanları iyi kullandı. Ayrıca duran topları iyi kullanamadık. Dönen toplar belirleyici olacak demiştim. Dönen topları alamadık ve kaybettik" dedi.

İzin Eleştirilerine Yanıt

Takımın çok fazla izin yaptığı eleştirilerine de yanıt veren Van Bronckhorst, "9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla ilgili yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazeleme konusudur. Bu da dinlenmeyle gelir. Diğer takımlarda yaptığımdan farklı bir şey değil. Yenildiğimiz zaman bunlar hatırlanır. Ben bu şekilde yönetiyorum. Çok fazla izin verme konusunda kararı veriyorum" şeklinde konuştu.

Karar Verme Süreci ve Hedefler

Görev vermediği futbolcular hakkında da değerlendirmelerde bulunan van Bronckhorst, "Kimi kullandığım ya da kullanmadığım konusunda konuşmak istemiyorum. Kararlarım bazen iyi bazen kötü oluyor. Değişiklikler bazen olumlu bazen negatif sonuçlanıyor. Bizim işimiz karar vermek. Kararları vermeden önce düşünüyoruz. Bu kararlar bazen takıma yardımcı oluyor bazen olmuyor" ifadelerini kullandı.

Sahada Performans Önemli

Şampiyonluktan bahsetmek yerine sahada performans göstermenin önemine değinen Van Bronckhorst, "İmza gününde 'çok fazla zafer kazandım' dedim. Zaferler kazanmaya geldiğimden bahsetmiştim. Şampiyon olmak için iyi başlamak gerekiyor. Her maç performans göstermeniz lazım ki zafer kazanabilirsiniz. Sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmakla şampiyon olmak arasındaki fark budur" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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