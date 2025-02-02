Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefinde: 'Şampiyon Olmak İstiyoruz'

TFF Kadınlar 1. Lig'in En Golcü Takımı Giresun Sanayispor Süper Lig İçin Yola Çıkıyor

Kadınlar 1. Lig'in en çok gol atan takımı olan Giresun Sanayispor, ligi ikinci sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Kulüp Başkanı Ünal Göze, "Süper Lig hedefiyle geldik. İddiamız yüksek," dedi.

İddialı Bir Kadro ve Hedef Süper Lig

Geçtiğimiz sezon play-off oynayan ancak istediği başarıyı elde edemeyen Giresun temsilcisi, bu sezon daha iddialı bir kadro ile yola çıktı. Kadınlar 1. Lig A Grubu'nu liderin bir puan gerisinde 40 puanla ikinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, elindeki 85 golle ligin en çok gol atan takımı olma unvanını также sahibidir.

Başkan Göze, "Takım fiziksel ve mental anlamda güzel hazırlanıyor. Rakiplerimiz kadar bizim de şansımız yüksek. Süper Lig hedefiyle geldik ve bu hedefe büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca Giresunspor'un zor günler geçirdiğine de değinerek, kadın takımının bu dönemde şehrin heyecanını geri kazandıracağını vurguladı.

Taraftar Desteği ve Spor Kültürü

Göze, Giresun'da spor kültürünün yüksek olduğunu ifade ederek, "Giresunspor iki yıl önce Süper Lig'deyken şehirde büyük bir heyecan oluşmuştu. Biz de kadın futbol takımı olarak bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle evimizde oynadığımız 8 maçta 8 galibiyet aldık. Bu istatistiği yapan tek takımız," dedi.

Süper Lig Hedefinde Kendilerini Favori Görüyorlar

Teknik direktör Erman Akyol ise, sezonu istenen yerde bitirdiklerini belirtti. "Süper Lig'e çıkacak takımlar arasında kendimizi favori görüyoruz. Play-off'a da hazırız. Takımımızın çıktığı tüm maçlardan puan alacağına inanıyorum," yorumunda bulundu.

Gol Kraliçesi İrem Yılmaz'dan Hedefler

Ligde normal sezonu "gol kraliçesi" olarak tamamlayan İrem Yılmaz ise, şampiyonluğu şehre yaşatmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Ben asla pes etmedim, kararlı bir ruhu kimse durduramaz. Play-off'ta galibiyet çok önemli, 1-0 olsun bizim olsun, yeter ki şampiyon olalım," diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

TFF Kadınlar 1. Lig'in en çok gol atan takımı ünvanına sahip Giresun Sanayispor, play-off maçlarını kayıpsız geçerek Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Giresun temsilcisi Play-off Şampiyonluk Grubu'nda mücadele edecek.

TFF Kadınlar 1. Lig'in en çok gol atan takımı ünvanına sahip Giresun Sanayispor, play-off maçlarını kayıpsız geçerek Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Giresun temsilcisi Play-off Şampiyonluk Grubu'nda mücadele edecek.