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Giresunspor'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Giresunspor'a destek amacıyla organize edilen yürüyüşte, taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:43
Giresunspor'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Giresunspor'a Destek Yürüyüşü Yapıldı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Giresunspor'a destek olmak için yürüyüş düzenlendi. Giresun Belediyesi tarafından Debboy mevkisi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyona, ellerinde Giresunspor bayrakları ile katılan grup, takımlarına destek sloganları attı.

Belediye Başkanı'ndan Destek Çağrısı

Yürüyüşte konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor ve vatandaşların birlikte olmasını sağlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Geçmişte Giresunspor'un maçlarının daha coşkulu geçtiğini vurgulayan Köse, "O coşkuyu yaşatmaya çalışan kardeşlerimiz var ama çok daha fazla el birliği içinde olmalıyız, ayrışmamalıyız." dedi.

Zor Dönemde Birlik Olma Vurgusu

Köse, Giresunspor'un zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerken, "Ekonomik şartların zor olduğu bir zamanda cesaretli bir yönetim her şeye göğüs germeye çalışıyor ama en büyük eksik 12'nci oyuncu, o da biz Giresunlular. Herkesi Giresunspor ile beraber olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Eltuğral'dan Umut Verici Açıklama

Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral ise takımın bu sezon da ayakta kalmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Giresunluların takımın arkasında olduğuna inandığını ifade eden Eltuğral, "O güçle, o yürekle mücadele ediyoruz. Göğsünde memleket aşkı yazan Giresunspor'un genç futbolcuları ile kulübün geleceğini inşa ediyoruz. Bu inanç ve güçle, takımımızı zafere taşıyacaklarına inanıyorum." dedi.

Yoğun Katılım

Yürüyüşe, yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Metin Aydın, futbolcular ve birçok taraftar da katıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy...

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona ellerinde Giresunspor bayraklarıyla katılan grup, takımlarına destek sloganları atarak Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy...

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona ellerinde Giresunspor bayraklarıyla katılan grup, takımlarına destek sloganları atarak Atatürk Meydanı'na yürüdü.

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