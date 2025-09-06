Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban Trabzonspor'u 83-75 Yendi

Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban 83 - Trabzonspor 75
Antalya'da hazırlık maçı
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 83-75 mağlup oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede ilk çeyrek 19-17 Lokomotiv Kuban üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 40-33 Rus ekibinin avantajıyla sona erdi.
Üçüncü çeyreği 63-52 önde geçen Lokomotiv Kuban, maçı 83-75 kazanarak turnuvadaki iddiasını sürdürdü.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.