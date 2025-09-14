Gloria Pre-Season Games 2025: TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic 91-91 Berabere
Maç Özeti
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Karşılaşma 91-91 eşitlikle sonuçlandı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar devre arasına 49-41 önde girdi.
Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodu da 71-64 önde tamamladı.
Müsabaka, son düdüğün ardından 91-91 beraberlikle sona erdi.
