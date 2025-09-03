DOLAR
Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 66-64 Esenler Erokspor

Antalya'daki Gloria Pre-Season Games 2025'te Trabzonspor, Esenler Erokspor'ü 66-64 mağlup etti. Turnuva 14 Eylül Pazar sona erecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:19
Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 66-64 Esenler Erokspor

Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 66-64 Esenler Erokspor

Antalya'da çekişmeli galibiyet

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 66-64 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzon temsilcisi, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. Mola sonrasında da ritmini koruyan ekip, devre arasına 34-30 üstün girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, bu bölümü 53-52 önde geçti ve son çeyrekteki çekişmeli oyunun ardından karşılaşmayı 66-64 ile kazandı.

Smart Casual Event organizatörlüğünde, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada yarın Zenit-Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom-Lokomotiv Kuban maçları oynanacak.

Toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

