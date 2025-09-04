Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 77-81 Lokomotiv Kuban
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025'te Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 81-77 yenildi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle tamamlandı. Lokomotiv Kuban, devre arasına 41-38 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 55-55 eşitlikle geçilen karşılaşma, Lokomotiv Kuban'ın 81-77 üstünlüğüyle sona erdi.
Turnuva Takvimi
Yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Esenler Erokspor ve Trabzonspor - Türk Telekom maçları yapılacak. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN ile Rusya temsilcisi Zenit karşılaştı.